"[...] Em minha empresa, a contratação de aprendizes deixou de ser uma obrigação legal para se tornar um pilar do nosso desenvolvimento. Os jovens que recebemos não apenas preenchem uma cota. Eles preenchem nossos corredores com curiosidade, vontade de aprender e uma perspectiva digital nativa que é fundamental na indústria 4.0. Eles aprendem conosco os processos técnicos, a disciplina e a cultura do trabalho, e nós aprendemos com eles a sermos mais dinâmicos e inovadores. A indústria da Serra é o motor de nossa economia. Aqui, o jovem aprendiz não encontra apenas um emprego, mas uma carreira. [...] Portanto, faço um convite duplo. Aos meus colegas empresários do setor industrial, vamos olhar para essas vagas abertas não como um problema, mas como um convite para investir no nosso maior ativo: o capital humano do futuro. Contratar um aprendiz é um ato de visão estratégica e de responsabilidade social que gera retornos imensuráveis. E aos jovens da Serra gaúcha: a indústria está de portas abertas. Vejam essas vagas como um chamado para construir uma carreira sólida, inovadora e cheia de possibilidades. Há um futuro brilhante esperando por vocês nas empresas que fazem da nossa região um polo de excelência".