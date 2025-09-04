Condomínios para idosos estão entre as tendências em feira da economia prateada em Gramado

Sunday Village Care, em Fazenda Vila Velha. Reprodução / Divulgação

O Brasil será, em alguns anos, um país de idosos. Essa é uma das afirmações que mais se ouve na Geronto Fair, feira de tendências e negócios da economia prateada, que ocorre em Gramado. E os residenciais para essa população, com perfil moderno e sofisticado, estão entre as tendências do evento.

O Sunday Village Care, em Fazenda Vila Velha, é uma das novidades apresentadas em Gramado. O condomínio fica a 25 quilômetros de Lajeado e a 105 de Caxias e oferece, além da moradia, serviços como hotelaria, acompanhamento nutricional, assistência psicológica e assistência ambulatorial.

O residente pode optar pela compra de um terreno e a construção da casa ou pela aquisição de um apartamento no senior living. Os terrenos custam partir de R$ 310 mil e os apartamentos a partir de R$ 360 mil. Ainda há a possibilidade de aluguel dos apartamentos, com mensalidade a partir de R$ 8,6 mil.

O empreendimento tem 123 terrenos e capacidade para receber até 130 moradores na área dos apartamentos.

A colunista viajou a Gramado a convite da Merkator Feiras e Eventos, promotora da Geronto Fair.

