Concurso irá premiar melhores vinhos elaborados com uva tipicamente brasileira

Lorena é uma variedade desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinho e lançada em 2001. Embrapa Uva e Vinho / Divulgação

Rótulos elaborados com uma uva tipicamente brasileira serão reconhecidos em um concurso realizado por Embrapa Uva e Vinho e Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS). É a 1ª Seleção de Vinhos da Variedade BRS Lorena, que está com inscrições abertas até o dia 10 de outubro.

Podem participar vinhos varietais produzidos com pelo menos 75% da uva BRS Lorena e registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. As categorias são vinhos brancos (seco, demi-sec e suave), vinhos brancos frisantes (seco, demi-sec e suave), espumantes naturais (brut, demi-sec e suave), vinhos licorosos e suco de uva integral natural.

Há uma taxa de inscrição no valor de R$ 80 por amostra. O envio ou entrega das amostras deve ocorrer entre 13 e 17 de outubro. As degustações às cegas serão feitas em 6 de novembro, no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, com comissão julgadora formada por especialistas.

Serão premiados até 30% dos rótulos em cada categoria, com medalhas de prata, ouro e grande ouro. A cerimônia de premiação será realizada em 5 de dezembro. Inscrições podem ser feitas pelo formulário.

Sobre a uva

A Lorena é uma variedade desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinho, ainda em 1986, a partir do cruzamento entre Malvasia Bianca e Seyval. Ela foi lançada em 2001. A cultivar ocupa atualmente cerca de 500 hectares de vinhedos comerciais, o que representa quase 1% da área cultivada com uvas para processamento no país.

