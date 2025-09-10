Concurso do Espumante Brasileiro bate recorde com 517 amostras e 101 vinícolas participantes

Premiação é realizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). Jeferson Soldi / Divulgação

517 amostras foram inscritas na 14ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro. É o maior número já registrado até hoje na competição.

Outro recorde é a o número de vinícolas participantes: 101. São rótulos de diferentes regiões do país, como Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Leia Mais Ator Marcelo Serrado é uma das atrações do 7º Simpósio Estadual do Varejo em Caxias

A premiação é realizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE).