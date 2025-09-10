Concurso do Espumante Brasileiro bate recorde com 517 amostras e 101 vinícolas participantes

517 amostras foram inscritas na 14ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro. É o maior número já registrado até hoje na competição.
Outro recorde é a o número de vinícolas participantes: 101. São rótulos de diferentes regiões do país, como Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A premiação é realizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE).
Os vencedores serão conhecidos no dia 26 de setembro, durante jantar no Plaza Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, a Capital Brasileira do Espumante.