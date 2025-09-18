Concurso de melhores vinhos de Caxias do Sul terá troféu alusivo à imigração italiana

Troféu que será entregue no dia 27. Smapa / Divulgação

O 28º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul terá uma premiação inédita e muito especial: o Troféu La Traversata — 150 Anni, inspirado na travessia dos imigrantes italianos. O prêmio será concedido para a amostra de maior pontuação, calculada pela mediana, nas categorias de produtos engarrafados.

Também será entregue o Troféu Pipa Destaque para a melhor amostra a granel, além de 15 troféus Grande Ouro, 96 Ouro e oito Prata. Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 27, em um jantar no Salão de São Romédio.

A edição deste ano teve recorde de amostras inscritas: 385 de 39 cantinas. O maior número de inscritos até então tinha sido em 2024, com 324 amostras.