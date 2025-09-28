Concurso de melhores vinhos de Caxias do Sul entrega mais de 100 troféus; confira os vencedores

A produção vinícola caxiense foi celebrada na noite deste sábado (27) com a entrega de 121 troféus do 28º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes. A vinícola Lovatel conquistou a premiação inédita La Traversata — 150 Anni, inspirada na travessia dos imigrantes, com o espumante moscatel branco.
A Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição) ganhou o Pipa Destaque com o tinto bordô e foi também a cantina mais premiada, com 14 troféus. Em seguida, Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos, com 10 prêmios, e Vinícola Pagliosa e Vinícola Waldemar Milani com oito cada uma.
No total, foram entregues 15 troféus grande ouro, 96 ouro e oito prata nas categorias vinhos de mesa (branco, rosado e tinto), vinhos vinífera e engarrafados, espumantes (brut e moscatel) e cucos de uva (branco, rosado, e tinto).
A cerimônia de premiação foi realizada no salão de São Romédio. O concurso deste ano teve recorde de amostras inscritas: 385 de 39 vinícolas.
Ganhadores
Branco de mesa
Ouro
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
- Sadi Sartori e Filhos
- Lovatel Indústria Vinícola
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Vinícola Casa Motter
- Cantina Finn
- Andrigo Lorandi
- Daniel Longo
- Vinícola São Luiz
- Vinícola Zanrosso (Granja do Vale)
Prata
- Cantina de Vinhos Santa Cecília
- Vinícola Pagliosa
Branco de mesa seco engarrafado
Grande ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
Ouro
- Indústria e Comércio de Vinhos Rossatto
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
- Vinícola Arbugeri
- Vinícola Guerra
- Cantina Bertotti
Prata
- Vinícola Casa Motter
Branco vinífera
Grande Ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
Ouro
- Empresa Brasileira de Vinificações
- Sadi Sartori e Filhos
Prata
- Vinícola Pagliosa
- Irmãos Motter e Cia
Branco vinífera engarrafado
Grande Ouro
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
Ouro
- Santini Indústria Vinícola
- Sadi Sartori e Filhos
- Indústria e Comércio de Vinhos Rossatto
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Vinícola Casa Motter
Espumantes Brut/Extrabrut/Nature
Grande ouro
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
- Vinícola Pagliosa
- Vinícola Zanrosso (Granja do Vale)
Ouro
- Empresa Brasileira de Vinificações
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Gasparin Indústria e Comércio de Vinhos
- Vinícola Waldemar Milani
Espumantes moscatel
Ouro
- Vinícola Waldemar Milani
- Santini Indústria Vinícola
- Vinícola Pagliosa
- Indústria e Comércio de Vinhos Rossatto
- Vinícola Arbugeri
- Cantina das Neves
- Vinícola Don Affonso
- Vinícola Tonela
Rosado de mesa
Grande ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
Ouro
- Vinícola Zanrosso (Granja do Vale)
- Vinícola Pagliosa
- Irmãos Motter e Cia
- Vinícola São Luiz
- Lovatel Indústria Vinícola
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
Rosado de mesa seco engarrafado
Ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
- Andrigo Lorandi
Rosado vinífera
Ouro
- Empresa Brasileira de Vinificações
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
Rosado vinífera engarrafado
Ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Vinícola Waldemar Milani
Suco de uva branco
Grande ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
Ouro
- Vinícola Pagliosa
- Vinícola São Luiz
- Santini Indústria Vinícola
- Vinícola Waldemar Milani
Suco de uva tinto
Grande ouro
- Santini Indústria Vinícola
- Vinícola Waldemar Milani
Ouro
- Coopervitis
- Vinícola Tizatto
- Irmãos Motter e Cia
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
Tinto de mesa
Ouro
- José Laurindo Scopel
- Vinícola Pagliosa
- Lizot Indústria de Vinhos
- Sadi Sartori e Filhos
- Cantina Finn
- Vinícola Waldemar Milani
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
- Samuel Biasibetti Indústria
- Rudimar Luis Formolo
- Vinícola São Luiz
- Lovatel Indústria Vinícola
- Vinícola Tonela
Prata
- Vinícola Zanrosso (Granja do Vale)
- Vinícola Casa Motter
Tinto de mesa seco engarrafado
Ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Vinícola Michelon
- Vinhos Ballico
Prata
- Indústria e Comércio de Vinhos Rossatto
Tinto vinífera
Grande ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Empresa Brasileira de Vinificações
Ouro
- Irmãos Motter e Cia
- Vinícola Tizatto
- Vinícola Casa Motter
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
- Vinícola Arbugeri
- Vinícola Zanrosso (Granja do Vale)
Tinto vinífera engarrafado
Grande ouro
- Vinícola Casa Motter
- Lovatel Indústria Vinícola
- Vinícola Pagliosa
Ouro
- Irmãos Motter e Cia
- Don Bonifacio Vinhos Finhos
- Vinícola Waldemar Milani
- Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos
- Indústria e Comércio de Vinhos Rossatto
- Vinícola Arbugeri
- Sadi Sartori e Filhos
- Daniel Longo
- Vinícola Don Affonso
- Vinícola Tizatto
- Vinícola Zanrosso (Granja do Vale)
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Vinícola Tonela
Vinho branco de mesa suave
Ouro
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Vinícola Michelon
Vinho tinto de mesa suave
Ouro
- Vinícola Casa Motter
- Vinícola Michelon
- Vinícola Tonela
- Vinhos Ballico
- Vinícola Waldemar Milani
Troféu Pipa Destaque
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição) — ouro com vinho tinto de mesa bordô
Troféu La Traversata - 150 Anni
- Lovatel Indústria Vinícola — grande ouro com espumante moscatel branco