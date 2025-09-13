Como um boneco do Pinóquio virou inspiração para consolidar uma das principais redes de brechós do país

Bruna Vasconi esteve em Gramado nesta semana. Diego Dias / Divulgação

O jornalista Alessandro Manzoni colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço

Um boneco do personagem Pinóquio ainda é lembrança viva na memória da empresária Bruna Vasconi. Ela transformou uma ideia embrionária de brechó em uma das maiores redes do país, com mais de 130 lojas, um faturamento previsto de R$ 300 milhões em 2025 e projeção de 10 milhões de peças reaproveitadas até o final do ano. O clássico personagem infantil ainda reverbera por ter sido um dos primeiros itens de repasse recebidos pelo Peça Rara.

Leia Mais O que a escolha de sabores de pizza deixa de lição sobre o uso de IA nos negócios

Bruna, que palestrou na 2ª Convenção Estadual Lojista na quinta-feira (11) em Gramado, hesitou em vender o item na época e o tem guardado até hoje dentro da primeira loja que inaugurou.

— Lá no início, recebi um boneco de madeira do Pinóquio, que inclusive está pendurado pertinho do meu caixa, que tinha um significado muito importante para mim. Ele chegou quando a gente tinha uma semana de loja. E pelo fato de eu ter feito a minha monografia, dentro do meu curso de formação em Psicologia, sobre uma análise psicanalítica dos filmes infantis, incluindo o filme do Pinóquio, esse recebido foi muito significativo para mim. Eu estava muito feliz na época por estar empreendendo, mas, ao mesmo tempo, um pouquinho frustrada de não empreender na minha profissão. Ter recebido aquele Pinóquio para venda, naquele momento, foi muito especial — relembra.

O Peça Rara surgiu há 18 anos e conseguiu desmitificar o conceito de brechó, agregando valor e respeito às peças comercializadas.

— Em primeiro lugar, precisamos ter respeito, cuidado com cada pessoa que traz as peças para a gente e com as peças, de fato. Se ela tem um defeito, uma pequena avaria, se ela precisa ser higienizada, a gente faz isso. Então, esse é um dos pilares. O segundo ponto é a exposição desses itens. As peças precisam estar bem colocadas num espaço onde as pessoas vão acessá-las, demonstrar essas peças também com muito carinho, muito respeito, muito cuidado. Isso nos dá credibilidade.

Essa solidez da marca se reflete, inclusive, em uma parceria com a atriz Deborah Secco, que hoje é sócia da empresa.

— A Deborah trouxe muita credibilidade para o nosso negócio. Além de visibilidade, a credibilidade, na medida em que ela realmente passou a ser uma grande fomentadora e propagadora não só do conceito, mas da vivência da economia circular na própria vida.