Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Como um boneco do Pinóquio virou inspiração para consolidar uma das principais redes de brechós do país

Fundadora do Peça Rara, a empresária Bruna Vasconi esteve em Gramado na 2ª Convenção Estadual Lojista e falou sobre a marca e a sociedade com Deborah Secco

Alessandro Manzoni

