Comitiva da Microempa leva exemplos de projetos de exportação para congresso no Peru

Gustavo (E), Tiago (C) e Bressan (D). Microempa / Divulgação

Uma comitiva da Microempa está em Lima, no Peru, participando do 9º Congresso Latino-Americano das Micro e Pequenas Empresas. A convite da Associação dos Pequenos e Médios Industriais do Peru e da Federação Nacional de Micro e Pequenas Empresas peruanas, a entidade apresenta as iniciativas desenvolvidas para fomentar as exportações.

O modelo de internacionalização da Microempa começou em 2016 quando reuniu empreendimentos interessados no assunto. Em 2020, por meio de uma parceria com o Governo do Estado, a entidade aderiu ao Exporta-RS. O projeto mais recente, iniciado em 2021, foi o Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), em parceria com a Apex-Brasil.