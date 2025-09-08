Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Com quatro restaurantes em Gramado, grupo cresce 96% na temporada de inverno

Números são comparados com período em que o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estava fechado por causa da enchente

