Com quatro restaurantes em Gramado, grupo cresce 96% na temporada de inverno

O inverno ainda não terminou, mas o Grupo Unity já comemora os resultados da temporada em Gramado. Com quatro restaurantes da cidade, registra crescimento de 96% nos meses de junho e julho em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Importante destacar que os números são comparados com período em que o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estava fechado por causa da enchente. Apesar disso, o Grupo Unity considera o crescimento relevante.
Conforme a empresa, houve aumento do número de visitantes gaúchos, que representam, hoje, 30% do volume global do faturamento do Grupo Unity.
Ainda de acordo com a Unity, esse resultado tem relação com a ação solidária realizada em 2024: uma campanha com descontos de 50% no valor dos ingressos e pratos aliada à arrecadação de donativos para as vítimas da enchente que atingiu a região.
O Grupo Unity é formado pela Pizzaria Scur, a pizzaria temática Cara de Mau (Porto Cara de Mau e Navio Cara de Mau) e o Gatzz — conhecido como a "Broadway da Serra Gaúcha".