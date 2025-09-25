Com exportação de 200 mil garrafas de espumante, Miolo fortalece presença brasileira na Suécia

Degustação foi realizada na segunda-feira (22) em Estocolmo. Miolo / Divulgação

Uma degustação na segunda-feira (22), no Hotel Kung Carl, em Estocolmo, celebrou a chegada de 200 mil garrafas do espumante brut Cuvée N°7 da Miolo à Suécia. As 17 mil caixas de 12 unidades enviadas representam a maior exportação de espumante já feita pelo Brasil para o país nórdico.

O rótulo pode ser encontrado nas 448 lojas do Systembolaget, rede estatal que controla venda de bebidas alcoólicas no país. O espumante foi elaborado com uvas Chenin Blanc cultivadas na Vinícola Terranova, em Casa Nova, na Bahia.

O espumante da Miolo foi escolhido em uma degustação às cegas entre diversos rótulos brasileiros em um processo de licitação internacional. O nome Cuvée N°7 foi definido pelo próprio importador, que associou o número ao simbolismo universal da sorte.

Com um volume de venda tão expressivo, há expectativa de novas exportações em menos de um ano, o que é ótimo não só para a Miolo, mas para toda a cadeia produtiva e para a economia brasileira.

— O resultado nas duas primeiras semana foi espetacular, acima do esperado, com 15 mil garrafas vendidas para o público em em um mercado menor que o RS, dominado por champagne, espumantes espanhóis e italianos — destaca Lucio Mott, export manager da Miolo Wine Group.