Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Com exportação de 200 mil garrafas de espumante, Miolo fortalece presença brasileira na Suécia

Em duas semana, 15 mil garrafas já foram vendidas ao público do país nórdico

