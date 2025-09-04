Com expectativa de vida cada vez maior, planejamento financeiro se torna ainda mais importante

Gleisson Cardoso palestrou no Serra Park. Dinarci Borges / Divulgação

Com uma expectativa de vida cada vez maior — era 62 anos em 1980, passou para 76 em 2023 e deve chegar a 80 em 2042 —, cuidar das finanças para ter segurança na velhice é óbvio. É chover no molhado, eu sei, mas precisa ser dito e repetido. Afinal, ninguém quer viver mais tempo sem dinheiro. Isso não significa que você deixará de fazer o que quer com sua renda, mas não deve comprometê-la integralmente.

Planejamento e compreensão de que os recursos financeiros acumulados ao longo da vida precisam durar a vida inteira foram pontos abordados pelo diretor do Instituto de Longevidade MAG, Gleisson Cardoso, nesta quinta-feira (4), em palestra na Geronto Fair, em Gramado. Ele falou, por exemplo, sobre consumo desnecessário — eu preciso mesmo desse produto? — e vícios em jogos de apostas — se gasta um dinheiro importante na ilusão de ganhar mais.

Para Cardoso, as pessoas precisam ter a consciência de que as necessidades financeiras não terminam quando deixam de trabalhar. É justamente na maturidade que alguns gastos aumentam.

— No mundo dos investimentos e no mundo da educação financeira, o tempo pode jogar a seu favor. Se você faz um investimento por 10 anos, é um retorno. Se você faz por 20 anos, o retorno não é o dobro, é quase o quádruplo porque tem o efeito dos juros compostos. A ideia é: começou a ter renda, já começa a ter também uma cultura de guardar parte dela para sua vida futura — ensina.

Quem já passou dos 50 e não conseguiu se planejar financeiramente ainda pode e deve se organizar, afinal, a tendência é de que viva ainda muitos anos.

— Uma pessoa com 50 anos não pode, de modo algum, imaginar que já está na reta final da sua vida. Ela ainda, possivelmente, poderá ter mais 20, 30, 40 anos de vida. Então, há, sim, espaço para começar o investimento, começar a ter cuidado com suas finanças pessoais — acrescenta.

