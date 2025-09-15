Com apartamentos a partir de R$ 620 mil, prédio em Bento Gonçalves será erguido em bosque que pertenceu à família de imigrantes

Serão seis imóveis por andar, em tamanhos entre 82 e 127 metros quadrados. Gasperin Pilatti / Divulgação

Em uma área que pertenceu a uma mesma família em Bento Gonçalves durante 130 anos, será construído um novo prédio residencial pela Gasperin Pilatti Construções.

O Bosco Garden Home ficará junto a um bosque centenário no bairro São Francisco, onde Giovanni Gasperin se instalou em 1895, quando chegou da Itália e formou família com Elvira Massolari — mas ele não tem parentesco com Jeferson Gasperin, sócio-diretor da construtora. Foi apenas uma coincidência.

O projeto prevê torre única de 16 andares com 87 apartamentos de dois e de três dormitórios. Serão seis imóveis por andar, em tamanhos entre 82 e 127 metros quadrados. Está previsto um espaço de convivência de 1,2 mil metros quadrados. A área de uso comum contará com terraço, espaço parrilla e lounge com lareira de chão, além de espaços kids e fitness, quadra esportiva, salão de festas e playground externo.

A previsão da construtora é de entrega em outubro de 2029. As unidades terão valor de investimento a partir de R$ 620 mil. O Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em R$ 78 milhões.

O lançamento do Bosco Garden Home será no dia 26, na Vinícola Amitié.

História do terreno