Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Com apartamentos a partir de R$ 620 mil, prédio em Bento Gonçalves será erguido em bosque que pertenceu à família de imigrantes

Projeto prevê torre única de 16 andares com 87 apartamentos de dois e de três dormitórios

