Com ampliação, voestalpine Meincol projeta aumentar capacidade produtiva em 20% e gerar 90 empregos em Caxias do Sul

A voestalpine Meincol recebeu licença de instalação e deve começar nos próximos dias a ampliação do parque fabril em Caxias do Sul. O novo prédio será construído em um terreno de 40 mil metros quadrados na divisa com a atual estrutura, na Rua Abel Postali, no Distrito Industrial.

A área foi comprada pela empresa que quase desistiu do projeto. É que a licença estava demorando para ser liberada. A companhia cogitou, inclusive, investir fora do Estado. O processo, conforme a voestalpine Meincol, contou com ajuda do prefeito Adiló Didomenico, que acionou órgãos estaduais para buscar agilizar o processo e garantir a permanência da empresa em Caxias.

Com a expansão, a marca voestalpine Meincol projeta aumentar em 20% a capacidade produtiva e gerar mais 90 empregos em Caxias. Hoje, são 434 funcionários. A ideia é concluir a obra o mais breve possível — a intenção inicial era a nova estrutura estar operando em abril passado.