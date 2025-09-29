Chef da Serra representou gastronomia do RS em feira de turismo na Argentina

O renomado chef Rodrigo Bellora, dos restaurantes Valle Rustico, em Garibaldi, e Tubuna, em Bento Gonçalves, representou a gastronomia gaúcha na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT).
A convite do Governo do Estado, esteve em Buenos Aires, na Argentina, no final de semana e apresentou pratos que fogem do óbvio, mas valorizam ingredientes típicos do RS.
Foram servidos dois snacks: telha de pinhão com siri da Lagoa dos Patos, queijos do pampa e geleia de butiá e telha de urtigão com tartar bovino e batata crem.
Brasil e Itália
O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) ingressou na Câmara de Comércio Italiana do RS. A instituição foi criada para fortalecer as relações entre a Itália e o sul do Brasil, e entrou em nova fase após a reativação, em maio.
Masterclass
Durante a Fenachamp, a Associação de Produtores de Espumantes de Garibaldi (Apeg) irá promover quatro masterclasses em hotéis parceiros da cidade: Casacurta, Plaza Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, Dall'Onder SKI Hotel e Mosteiro Hotel de Charme.
Serão apresentados 10 espumantes, um de cada vinícola associada à Apeg, sob condução dos enólogos responsáveis pela elaboração de cada rótulo. Os encontros serão realizados aos sábados para grupos limitados de 15 a 30 pessoas, de 2 a 26 de outubro.