Chef da Serra representou gastronomia do RS em feira de turismo na Argentina

Chef Rodrigo Bellora. Arquivo pessoal / Divulgação

O renomado chef Rodrigo Bellora, dos restaurantes Valle Rustico, em Garibaldi, e Tubuna, em Bento Gonçalves, representou a gastronomia gaúcha na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT).

A convite do Governo do Estado, esteve em Buenos Aires, na Argentina, no final de semana e apresentou pratos que fogem do óbvio, mas valorizam ingredientes típicos do RS.

Foram servidos dois snacks: telha de pinhão com siri da Lagoa dos Patos, queijos do pampa e geleia de butiá e telha de urtigão com tartar bovino e batata crem.

Brasil e Itália

O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) ingressou na Câmara de Comércio Italiana do RS. A instituição foi criada para fortalecer as relações entre a Itália e o sul do Brasil, e entrou em nova fase após a reativação, em maio.

Masterclass

Durante a Fenachamp, a Associação de Produtores de Espumantes de Garibaldi (Apeg) irá promover quatro masterclasses em hotéis parceiros da cidade: Casacurta, Plaza Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, Dall'Onder SKI Hotel e Mosteiro Hotel de Charme.