BYD, Ford, Renault e Hyundai estão confirmadas na 34ª Mercopar em Caxias

Quatro marcas do setor automotivo estão confirmadas na edição deste ano da Mercopar, em Caxias: BYD, Ford, Renault e Hyundai. No dia 14 de outubro, primeiro dia de evento, cada uma delas terá 45 minutos para apresentar suas principais demandas, canais de acesso e pré-requisitos para novos fornecedores.
Também será realizado o Fórum da Cadeia Automotiva, promovido pelo APL Metalmecânico e pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs). Serão abordadas tendências de mercado, desafios da indústria, tecnologias emergentes e oportunidades de exportação.
A 34ª Mercopar ocorre de 14 a 17 de outubro, no Centro de Eventos da Festa da Uva.