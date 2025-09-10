BYD, Ford, Renault e Hyundai estão confirmadas na 34ª Mercopar em Caxias

Quatro marcas do setor automotivo estão confirmadas na edição deste ano da Mercopar, em Caxias: BYD, Ford, Renault e Hyundai. No dia 14 de outubro, primeiro dia de evento, cada uma delas terá 45 minutos para apresentar suas principais demandas, canais de acesso e pré-requisitos para novos fornecedores.