Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Box solidário: vinícola de Farroupilha lança caixa que une consumo e causa social

Parte da venda será destinada ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) e à Federação Brasileira de Hemofilia 

