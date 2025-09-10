Box solidário: vinícola de Farroupilha lança caixa que une consumo e causa social

Em forma de blister, a caixa remete a embalagens de medicamentos. Casa Perini / Divulgação

Está à venda a primeira edição do Box Solidário da Casa Perini. A caixa com três rótulos — um tinto, um branco e um rosé — e preço médio de R$ 200 terá parte da venda destinada ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) e à Federação Brasileira de Hemofilia.

Em forma de blister, a caixa remete a embalagens de medicamentos. A ideia é passar a mensagem de que solidariedade também é uma forma de cura. A "bula" recomenda encontros com os amigos, jantares com risadas e conversas profundas.

A Casa Perini projeta atingir R$ 1 milhão em doações com todos os rótulos solidários vendidos até hoje mais as vendas do box deste ano.