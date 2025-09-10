Ator Marcelo Serrado é uma das atrações do 7º Simpósio Estadual do Varejo em Caxias

Quatorze palestrantes estarão na 7ª edição do Simpósio Estadual do Varejo em Caxias, no dia 22 de outubro. Entre eles, o ator Marcelo Serrado, conhecido por personagens como Crô, da novela Fina Estampa — de tão emblemático, ganhou filme próprio. Marcelo enfrentou Síndrome do Pânico, burnout e ansiedade e irá abordar a importância de cuidar da saúde mental.
Além de palestras sobre temas como vendas, liderança, produtividade e inteligência artificial, o simpósio terá visitas técnicas às empresas Rede SIM, em Flores da Cunha, Biamar, em Farroupilha, e Loja Tela, em Porto Alegre.
O evento ocorre das 9h às 18h, no Intercity Hotel Caxias. Os ingressos custam R$ 197 (para associados Sindilojas Caxias e assinantes GZH) e R$ 247 para público geral (até 19 de outubro). A partir do dia 20, o valor é único: R$ 300. As visitas têm valores de R$ 45 a R$ 95. As inscrições tanto para o simpósio quanto para a visitação podem ser feitas pelo site do Sindilojas Caxias.
Confira a programação
PALCO PRINCIPAL
- 9h30min às 10h30min: abertura e palestra "Quem te conhece, te compra?", com Marco Matos
- 11h às 12h: palestra "Só vende quem entende", com Patrícia Palermo
- 14h às 15h: palestra "Da cultura à operação: liderança que entrega", com Jayme Nigri Moszkowicz
- 15h às 16h: palestra "Clientes do presente não compram estratégias do passado", com Guto Rocha
- 17h: palestra "Vamos falar sobre saúde mental?", com Marcelo Serrado
ARENA SEBRAE
- 10h30min às 11h: "Movimento Natural — o varejo não é venda" _ Case Tudo em Grãos, com Alex Xavier
- 11h às 11h45min: palestra "A Voz da Marca", com Valéria Alberti
- 12h às 12h30min: "Do legado ao futuro: a jornada centenária da Beretta" — Case Joalheria Beretta, com Leonardo Beretta
- 12h45min às 13h30min: "Gestão do tempo e produtividade — o segredo para tempo, dinheiro e uma vida plena", com Leonardo Siqueira Borges
- 16h às 16h45min: palestra "Do preço à experiência: o que você precisa saber sobre o novo consumidor?", com Fernanda Lazzari
ARENA SENAC
- 10h30min às 11h: palestra "Criatividade como estratégia de diferenciação", com Bruno Bazanella
- 11h às 11h45min: palestra "Fashion trends inverno 26", com Symone Rech
- 12h às 12h30min: Como o Sesc e o Senac podem ajudar no seu negócio?
- 12h45min às 13h30min: palestra "Experiência personalizada: o poder da IA para encantar clientes no varejo", com Eduardo Pezzi
- 16h às 16h45min: palestra "Lidere suas vendas: os três pilares para vender mais", com Mayara Samya