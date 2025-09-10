Ator Marcelo Serrado é uma das atrações do 7º Simpósio Estadual do Varejo em Caxias

Marcelo Serrado vai falar sobre saúde mental. Sergio Zalis / TV Globo,Divulgação

Quatorze palestrantes estarão na 7ª edição do Simpósio Estadual do Varejo em Caxias, no dia 22 de outubro. Entre eles, o ator Marcelo Serrado, conhecido por personagens como Crô, da novela Fina Estampa — de tão emblemático, ganhou filme próprio. Marcelo enfrentou Síndrome do Pânico, burnout e ansiedade e irá abordar a importância de cuidar da saúde mental.

Além de palestras sobre temas como vendas, liderança, produtividade e inteligência artificial, o simpósio terá visitas técnicas às empresas Rede SIM, em Flores da Cunha, Biamar, em Farroupilha, e Loja Tela, em Porto Alegre.

O evento ocorre das 9h às 18h, no Intercity Hotel Caxias. Os ingressos custam R$ 197 (para associados Sindilojas Caxias e assinantes GZH) e R$ 247 para público geral (até 19 de outubro). A partir do dia 20, o valor é único: R$ 300. As visitas têm valores de R$ 45 a R$ 95. As inscrições tanto para o simpósio quanto para a visitação podem ser feitas pelo site do Sindilojas Caxias.

Confira a programação

PALCO PRINCIPAL

9h30min às 10h30min: abertura e palestra "Quem te conhece, te compra?", com Marco Matos

11h às 12h: palestra "Só vende quem entende", com Patrícia Palermo

14h às 15h: palestra "Da cultura à operação: liderança que entrega", com Jayme Nigri Moszkowicz

15h às 16h: palestra "Clientes do presente não compram estratégias do passado", com Guto Rocha

17h: palestra "Vamos falar sobre saúde mental?", com Marcelo Serrado

ARENA SEBRAE

10h30min às 11h: "Movimento Natural — o varejo não é venda" _ Case Tudo em Grãos, com Alex Xavier

11h às 11h45min: palestra "A Voz da Marca", com Valéria Alberti

12h às 12h30min: "Do legado ao futuro: a jornada centenária da Beretta" — Case Joalheria Beretta, com Leonardo Beretta

12h45min às 13h30min: "Gestão do tempo e produtividade — o segredo para tempo, dinheiro e uma vida plena", com Leonardo Siqueira Borges

16h às 16h45min: palestra "Do preço à experiência: o que você precisa saber sobre o novo consumidor?", com Fernanda Lazzari

ARENA SENAC