Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Ator Marcelo Serrado é uma das atrações do 7º Simpósio Estadual do Varejo em Caxias

Além de palestras sobre temas como vendas, liderança, produtividade e inteligência artificial, o simpósio terá visitas técnicas

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS