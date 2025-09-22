Atacarejo comemora 10 anos em Nova Petrópolis com descontos e sorteios de prêmios; veja mais destaques de economia

Empreendimento fica na Rua Daniel Hillebrand, 180. Felipe Ackermann / Divulgação

Os 10 anos do Frek Atacado e Varejo de Nova Petrópolis serão comemorados com sorteio de mais de 100 prêmios e descontos entre 10% e 20% em produtos selecionados. A promoção será válida de 27 de setembro a 3 de novembro.

Serão sorteados 20 prêmios, aos sábados, como televisores, geladeiras e fornos elétricos — o cliente ganha um cupom a cada R$ 100 em compras.

Empresa familiar, o Frek começou em um espaço de 300 metros quadrados. Em 2022, a loja mudou-se para o endereço atual, na Rua Daniel Hillebrand, 180, com mais de 900 metros quadrados. O empreendimento tem 25 funcionários.

Missão na Alemanha

Onze integrantes de seis empresas do setor metalmecânico estarão na EMO Hannover, na Alemanha, a partir desta segunda-feira (22) até sexta-feira (26).

Na feira, considerada referência mundial em tecnologias de produção, o grupo irá conhecer lançamentos e inovações, como tecnologias de inteligência artificial, automação e digitalização e soluções em sustentabilidade.

A missão é organizada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).

Café com marketing

O Café com Ideias do Sindilojas Caxias, na sexta-feira (26), irá tratar de estratégias de marketing. Quem irá conduzir o encontro é Everton Reinaldo, estrategista e co-fundador da RDO Assessoria de Marketing.