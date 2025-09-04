App do Vovô: aplicativo criado em Caxias conecta famílias a acompanhantes especializados de idosos

Lu Zeferino e Guilherme Braga. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

O recém-lançado App do Vovô é um dos destaques da Geronto Fair, em Gramado. Iniciativa da empreendedora Lu Zeferino, de Caxias do Sul, o aplicativo conecta famílias a acompanhantes especializados de idosos.

A plataforma oferece serviços como acompanhamento em consultas médicas, mercados e passeios, como uma ida ao shopping ou até mesmo ao estádio de futebol. Cuidadores, seja em casa ou em hospitais, também estão disponíveis.

Criado em parceria com o desenvolvedor Guilherme Braga, o app cadastra profissionais e clientes. O cliente busca o serviço e aciona o profissional. Se ele estiver disponível, os dois combinam o atendimento. Após realizado o serviço, os dois fazem um relatório e uma avaliação. O pagamento é efetuado e a plataforma fica com um percentual — assim que Lu monetiza o negócio.

— Eu já trabalho há dois anos acompanhando idosos e tive a ideia de criar o aplicativo. Ele acaba sendo usado pelos filhos. Estamos em um momento que a família não dá conta. Mesmo quem tem quatro, cinco filhos, é difícil, porque muitos moram fora. Com o app, eles conseguem contratar um profissional para acompanhar os pais — destaca Lu.

O App do Vovô tem cerca de 750 profissionais cadastrados para atender Caxias e região e todos passam por treinamento.