Aplicativo de empresa gaúcha facilita viagens corporativas

A gaúcha A1 Inteligência em Viagens, especializada em turismo corporativo, acaba de lançar uma facilidade para as empresas: o EVA. O aplicativo permite aos consultores e clientes acompanharem, em tempo real, os principais dados logísticos de um viagem, como voos, rooming list, reservas, alterações de horários e orçamento consolidado — incluindo atualizações.

O novo recurso irá beneficiar marcas da Serra, como a Marcopolo, cliente da A1 desde 2014. A companhia tem 5 mil viajantes cadastrados e realiza entre 500 e 600 viagens por mês para atendimento de clientes, feiras, evento, além de trabalho em outras unidades, inclusive fora do país.