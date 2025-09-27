Agrale celebra 10 anos no Espírito Santo com expansão da fábrica

A unidade capixaba da Agrale acaba de completar 10 anos e com investimentos recentes. A fábrica localizada em São Mateus foi ampliada, passando de 2.780 metros quadrados para aproximadamente 4 mil metros quadrados.
A expansão incluiu a renovação do refeitório e vestiários e do espaço produtivo, o que permitiu elevar a capacidade de cinco para até oito veículos por dia e versões até 12 toneladas.
Até o final do ano, a planta do Espírito Santo deve alcançar a marca de 5 mil veículos montados entre chassis e caminhões da marca.