20 agroindústrias da Serra são premiadas na Expointer

Agroindústrias de Caxias, Gramado, Santa Tereza, Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Monte Belo do Sul, Fagundes Varela, Garibaldi, Farroupilha e Nova Petrópolis foram premiadas na 48ª edição da Expointer.
Entre elas, a Vinícola Colonial Seu Zé, de Vila Seca, estreante na feira. O empreendimento conquistou terceiro lugar na categoria Vinho Tinto de Mesa no 13º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar da Expointer.
Os vencedores
Linguiça de carne suína defumada:
- 1º lugar: Embutidos Andreis (Gramado)
- 3º lugar: Embutidos Edinger (Gramado)
Cachaça prata:
- 2º lugar: Velho Alambique (Santa Tereza)
Cachaça envelhecida — Carvalho:
- 3º lugar: Destilados Santin (Pinto Bandeira)
Licor à base de cachaça:
- 3º lugar: Casa Bucco (Bento Gonçalves)
Vinho branco fino seco:
- 1º lugar: Adega Mascarello (Flores da Cunha)
- 2º lugar: Vinhos Pasqualli (Monte Belo do Sul)
- 3º lugar: Vinícola Bassani (Fagundes Varela)
Vinho branco de mesa seco:
- 1º lugar: Casa Zottis (Bento Gonçalves)
- 2º lugar: Vinhos Porão do Vale (Bento Gonçalves)
Vinho tinto fino seco:
- 1º lugar: Vinícola De Cezaro (Farroupilha)
- 2º lugar: Vinícola Piccola Cantina (Bento Gonçalves)
- 3º lugar: Vinhos Forestti (Pinto Bandeira)
Vinho tinto de mesa — outras variedades:
- 1º lugar: Vinícola De Cezaro (Farroupilha)
- 2º lugar: Casa Zottis (Bento Gonçalves)
- 3º lugar: Vinhos Seu Zé (Caxias do Sul)
Vinho tinto de mesa seco bordô:
- 2º lugar: Vinícola Bassani (Fagundes Varela)
- 3º lugar: Vinhos Forestti (Pinto Bandeira)
Suco de uva integral:
- 1º lugar: Casa Zottis (Bento Gonçalves)
- 2ºlugar: Orgânicos Mariani (Garibaldi)
Queijo colonial:
- 1º lugar: Laticínio Ruppenthal (Gramado)
Doce de leite:
- 3º lugar: Queijaria Tradição (Nova Petrópolis)
Pecuária caxiense reconhecida
Embora não seja tão conhecida pela pecuária, Caxias tem criação de gado — e premiada! Pecuaristas da cidade foram reconhecidos na 48ª Expointer, em Esteio. Entre os destaques, a Fazenda das Nogueiras, o Rancho Criúva a Cabanha dos Bugres.