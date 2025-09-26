110 anos de Magnabosco. E de muitas histórias

Lojas Magnabosco na década de 1980. Acervo Família Magnabosco / Divulgação

Pelo menos uma vez por mês, minha avó e minha mãe se deslocavam ao centro de Caxias para fazer compras. Eu adorava acompanhá-las. Era uma festa para a pequena Juliana no início dos anos 1990.

Uma das lojas obrigatórias do roteiro era o Magnabosco. Enquanto a vó comprava, no carnê, lindos tecidos, eu me aventurava na escada do estabelecimento.

Houve uma época em que o Magnabosco teve porta giratória e eu me divertia entrando e saindo da loja como no episódio do seriado Chaves em Acapulco.

Cresci e também abri crediário no Magnabosco quando comecei a trabalhar, aos 15 anos. Lembro de ter comprado uma jaqueta em três parcelas.

Essa história é para dizer que o tradicional comércio caxiense está completando 110 anos neste mês. Não é pouca coisa. Para comemorar, um livro, escrito pela jornalista Valquiria Vita, será lançado neste domingo em evento para parceiros e convidados.

A obra Magnabosco: Um Magazine Chamado Tempo reúne depoimentos de nomes de peso, como José Galló, Former CEO da Lojas Renner; Paulo Corrêa, CEO da C&A; Gabriela Rizzo Cirne Lima, CEO do Grupo Malwee; e Oskar Metsavaht, Sócio-fundador da Osklen – só para dar alguns exemplos.

Todos destacam a importância da loja e o quão raro é uma marca passar dos cem anos.

85 mil clientes ativos

A Casa Magnabosco foi fundada em 1915, ao lado da Catedral Diocesana, por Raymundo Magnabosco e Flora Serafini. O estabelecimento era inicialmente um casarão de madeira com venda de secos e molhados.

Nos anos 1930, deu lugar ao prédio atual em estilo Art Déco, idealizado pelo arquiteto Sílvio Toigo.