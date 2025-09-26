Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

110 anos de Magnabosco. E de muitas histórias

Lançamento de livro neste domingo é parte das comemorações de aniversário. Loja tem, atualmente, 85 mil clientes ativos

