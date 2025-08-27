Vinícola da Serra volta da Expoagas com R$ 4 milhões em negócios e mira até R$ 20 milhões em vendas para o final de ano

Estande da Garibaldi na Expoagas. Viviane Somacal / Divulgação

Feiras são sempre boas oportunidades para as empresas. Negócios são fechados e outros tantos são prospectados. A Vinícola Garibaldi, por exemplo, voltou da Expoagas com R$ 4 milhões em vendas e espera fechar entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões com a comercialização de espumantes para o final de ano, época de ouro para o setor das borbulhas.

Cerca de 70 clientes passaram pelo espaço da marca e, segundo, Vanderlei Pramio, gerente comercial da Garibaldi para os Estados do Sul, muitos buscavam antecipar as compras para as festas de Natal e Réveillon. A Expoagas é considerada estratégica para a cooperativa vinícola, já que o Rio Grande do Sul representa mais de 40% das vendas da marca no país.

Um dos pontos observados por Pramio, e que vale para outras feiras no Estado, não apenas a Expoagas, é que o clima neste ano é diferente. Em 2024, havia incertezas em relação à enchente que frearam as compras.

