Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Vinícola da Serra volta da Expoagas com R$ 4 milhões em negócios e mira até R$ 20 milhões em vendas para o final de ano

Cerca de 70 clientes passaram pelo espaço da marca e muitos buscavam antecipar as compras para as festas de Natal e Réveillon

