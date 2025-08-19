Vinícola da Serra lança rótulos desalcoolizados na Expoagas

Novos produtos são denominados como "fermentados de uva desalcoolizados". Aurora / Divulgação

Em fevereiro, o presidente da Vinícola Aurora, Renê Tonello, contou à colunista, durante gravação do podcast Caixa-Forte, que a cooperativa trabalhava na elaboração de um vinho desalcoolizado. Pois agora a novidade chega ao mercado. Três rótulos são apresentados em primeira mão na 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas).

São dois tintos com base de cabernet sauvignon e um branco com base de vinho chardonnay. O enólogo à frente do projeto de produtos desalcoolizados na Aurora, Christian Bernardi, explica que os novos produtos são denominados como "fermentados de uva desalcoolizados", de acordo com a legislação brasileira de vinhos e bebidas.

O branco é adoçado e os tintos têm versão adoçada e não adoçada. Eles estarão à venda a partir de setembro com preço médio R$ 55.

Mais lançamentos

A Aurora também leva à Expoagas novas opções de embalagens dos sucos 100% integrais, como o suco de maçã gaseificado em garrafa de vidro de 275 ml, o suco de uva tinto em embalagem Tetra Pak nos tamanhos 750 ml e 500 ml e o suco de uva branco e o de maçã surgem no formato de 200 ml.

Outra novidade que pode ser conferida na Expoagas é a versão rosé do Aurora Colheita Tardia.

