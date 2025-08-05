Vinícola da Serra lança espumante para aquecer vendas no inverno e impulsionar ação solidária

Normalmente, associamos inverno a vinho, mas a estação também pode combinar com espumante, e é por isso que a Casa Perini acaba de lançar a terceira edição do Black Winter.
Com edição limitada e produzido exclusivamente com a variedade chardonnay, o espumante é um natural branco extra brut, elaborado pelo método Charmat Longo.
Cada garrafa tem uma pequena manta de lã criada em parceria com a Ballardin Malhas.
O espumante custa R$ 82,90 na loja virtual da Casa Perini. Parte do lucro com a venda da novidade será revertida para a doação de cobertores a instituição que ainda será definida.