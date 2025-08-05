Vinícola da Serra lança espumante para aquecer vendas no inverno e impulsionar ação solidária

Cada garrafa tem uma pequena manta de lã criada em parceria com a Ballardin Malhas. Casa Perini / Divulgação

Normalmente, associamos inverno a vinho, mas a estação também pode combinar com espumante, e é por isso que a Casa Perini acaba de lançar a terceira edição do Black Winter.

Com edição limitada e produzido exclusivamente com a variedade chardonnay, o espumante é um natural branco extra brut, elaborado pelo método Charmat Longo.

