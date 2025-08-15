Vinhos brasileiros conquistam 38 medalhas em concurso em Londres; ouro é de vinícola da Serra

O Jolimont Marselan Querências do Sul 2022, da Vitivinícola Jolimont, ganhou medalha de ouro na edição deste ano do IWSC — International Wine & Spirit Competition, em Londres, na Inglaterra. Foi o único rótulo entre os brasileiros a conquistar ouro.
A vinícola de Canela também levou prata com o Jolimont Touriga Nacional Querências do Sul 2023. Outras duas vinícolas de São Paulo conquistaram prata. No total, foram 38 medalhas, sendo 34 de bronze para diversas marcas da Serra. A relação foi divulgada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE).
O IWSC foi criado em 1969 e é um dos concursos mais prestigiados e respeitados do mundo.
Os ganhadores:
Medalha de ouro
- Jolimont Marselan Querências do Sul 2022 — Vitivinícola Jolimont
Medalha de prata
- Alice 2022 — Vinícola Mirantus
- Guaspari Vale da Pedra 2024 — Vinícola Guaspari
- Jolimont Touriga Nacional Querências do Sul 2023 — Vitivinícola Jolimont
Medalha de bronze
- Amitié Colheitas Shiraz 2022 — Amitié Espumantes e Vinhos
- Amitié Colheitas Tannat 2022 — Amitié Espumantes e Vinhos
- Amitié Cuvee Espumante Brut — Amitié Espumantes e Vinhos
- Amitié Pinot Noir 2023 — Amitié Espumantes e Vinhos
- Aurora Conde de Foucald Brut Branco — Cooperativa Vinícola Aurora
- Aurora Espumante Moscatel — Cooperativa Vinícola Aurora
- Aurora Espumante Procedências Pinot Noir Brut — Cooperativa Vinícola Aurora
- Caetano Vicentino Syrah 2023 — Caetano Vicentino Vinhas & Vinhos
- Essenza Alvarinho 2024 — Vinícola Essenza
- Essenza Cabernet Franc 2024 — Vinícola Essenza
- Essenza Espumante Nature Brut Rosé — Vinícola Essenza
- Essenza Syrah Rosé 2024 — Vinícola Essenza
- Garibaldi Espumante Chardonnay — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi Espumante Prosecco Rosé — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi Espumante VG Brut Rosé — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi VG Palava — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Guaspari Vista do Bosque Viognier 2022 — Vinícola Guaspari
- Guaspari Vista do Café Sauvignon Blanc 2022 — Vinícola Guaspari
- Guaspari Vista do Chá Syrah 2019 — Vinícola Guaspari
- Jolimont Arinarnoa Querências do Sul 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Cabernet Sauvignon Tradicional 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Chardonnay Querências do Sul 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Chardonnay Reserva 2023 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Espumante Moscatel 2024 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Gran Reserva 2017 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Intendente 2015 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Merlot Reserva 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Merlot Tradicional 2020 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Morro Calçado 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Pinot Noir Querências do Sul 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Tannat Reserva 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Marselan Reserva 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Microlote Chardonnay 2022 — Vinícola UVVA
- Microlote Pinot Noir — Vinícola UVVA