Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Em recuperação judicial desde 2019, Vidroforte reforça parque fabril com investimento de R$ 9 milhões

Empresa tem demonstrado bons resultados recentes. No primeiro semestre de 2025, registrou aumento de 41% nas vendas para o setor industrial

