Em recuperação judicial desde 2019, Vidroforte reforça parque fabril com investimento de R$ 9 milhões

Em recuperação judicial desde 2019, a Vidroforte tem demonstrado bons resultados recentes. Vidroforte / Divulgação

Oito novas máquinas foram adquiridas pela Vidroforte para aumentar a capacidade produtiva da empresa. Hoje, a produção de vidros está em 1,2 milhão de metros quadrados por ano. Com o investimento, que soma R$ 9 milhões, a estimativa é que o número aumente para 1,6 milhão de metros quadrados transformados anualmente.

Leia Mais Complexo gastronômico de R$ 10 milhões em Gramado inaugura espaço com culinária nikkei

As máquinas serão instaladas a partir de outubro e a capacidade plena de produção deve ser alcançada em 2026. Um dos novos equipamentos é uma impressora digital 100% mecanizada para vidros automotivos capaz de reduzir para quatro horas o tempo de produção da carga atual do processo.

Em recuperação judicial desde 2019, a Vidroforte tem demonstrado bons resultados recentes. No primeiro semestre de 2025, registrou aumento de 41% nas vendas para o setor industrial. O crescimento acumulado entre 2021 e 2024 foi de 98%.

O desempenho é fruto de mudanças na estratégia de mercado, com foco em concentrar esforços para atender segmentos industriais com alta exigência técnica e padrão de qualidade, como indústrias de ônibus, vans, máquinas agrícolas e veículos utilitários.