Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Viação Giratur compra Pierozan e projeta incremento de 30% no faturamento

Empresa incorporou frota e funcionários e transporta, atualmente, 55 mil passageiros por dia

