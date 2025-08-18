Viação Giratur compra Pierozan e projeta incremento de 30% no faturamento

Tem movimentação no mercado de transporte de passageiros em Caxias. A A Viação Giratur, que acaba de completar 40 anos, comprou a Pierozan.

A aquisição foi feita no início de julho. Com isso, a empresa incorporou os 60 veículos da Pierozan e passou a ter uma frota de mais de 500 carros. Os funcionários também foram absorvidos: o número pulou de 650 para cerca de 800.