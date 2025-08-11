Veja como energia "alugada" pode garantir desconto na conta de luz

A conta de luz subiu, mas é possível reduzir o custo com energia compartilhada. O benefício não é novidade, mas ainda é desconhecido por boa parte da população. Em vigor desde 2023, permite energia elétrica mais barata sem necessidade de instalação de placas fotovoltaicas.
Por meio de assinatura — uma espécie de aluguel de créditos de energia — é possível conseguir desconto médio na conta de luz de 10% a 20%, dependendo do contrato. No caso da AZ Soluções Financeiras, o desconto é de até 30% nos dois primeiros meses e 15% nos meses subsequentes para quem aderir até sexta-feira (15).
— A gente une os geradores com o consumidor final. Temos usinas de energia solar que geram essa energia. O consumidor entra na cooperativa e a gente transfere esses créditos em energia para a conta dele abatendo na fatura da concessionária. Oferecemos energia para o consumidor com valor menor do que é cobrado pela concessionária. Esse modelo de consórcio é regulado pela Lei 14.300 — explica Carlos Amorim, consultor em energia e negócios da AZ.
A modalidade é oferecida tanto para pessoas físicas quanto jurídicas encaixadas na categoria baixa tensão — geralmente residências e pequenos comércios e indústrias.
— Ele não precisa instalar nada nem mexer na medição, não tem investimento nenhum em infraestrutura. O que ocorre, como em toda cooperativa, é que tem um valor simbólico de R$ 10 na primeira fatura. Mas esse valor é devolvido quando ele sai da cooperativa. É uma cota de participação — acrescenta.
Conforme Amorim, a adesão passa pela pela aprovação da concessionária local, no caso, RGE na Serra. O prazo para que o consumidor comece a usufruir do desconto fica entre 90 e 120 dias a partir do momento da entrada.