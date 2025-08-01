Tem loja nova da Chilli Beans na Roda Canela

Hoje a marca de óculos e acessórios tem mais de mil pontos de venda espalhados pelo mundo.

Quem visitou a Roda Canela nos últimos dias já viu que tem novidade por lá, o novo container da Chilli Beans, marca referência em óculos e acessórios. Esse modelo de loja desenvolvido especialmente para parques e praças, tem estrutura feita 100% de plástico reciclado . Olhem que bacana: apenas para a produção do espaço instalado na Roda foram retirados 650 quilos de plástico da natureza.

Hoje a Chilli Beans tem mais de mil pontos de venda espalhados pelo mundo e é conhecida por lançar coleções temáticas semanalmente. Na loja da Roda Canela, duas dessas coleções "porta de loja" estarão sempre em destaque, com rodízio a cada cerca de 40 dias. No momento, os visitantes podem conferir as linhas inspiradas em Marília Mendonça e na NBA.