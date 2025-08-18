SSI Saúde comemora 30 anos e planeja revitalização da sede no centro de Caxias

Celestino Loro, presidente da CIC Caxias; Roseli Beatriz Randon, diretora do Conselho Médico da SSI Saúde; Rosmary Pistorello, diretora-executiva da Ravi Saúde Corporativa; Alexandra Dal Zotto Gomes, gerente geral do SSI Saúde; e David Abramo Randon, presidente do Conselho de Administração da Randoncorp e diretor-presidente do SSI Saúde. Júlio Soares / Divulgação

A sede do SSI Saúde, na Rua Bento Gonçalves, em Caxias, será revitalizada no segundo semestre do ano que vem, conta a gerente-geral Alexandra Dal Zotto Gomes.

Além disso, o plano de saúde deverá ampliar a atenção básica a partir de 2026 no Centro de Saúde com equipes próprias e de forma presencial. Hoje, há consultas por telemedicina, em parceria com o Hospital Albert Einstein.