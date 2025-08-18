SSI Saúde comemora 30 anos e planeja revitalização da sede no centro de Caxias

A sede do SSI Saúde, na Rua Bento Gonçalves, em Caxias, será revitalizada no segundo semestre do ano que vem, conta a gerente-geral Alexandra Dal Zotto Gomes.
Além disso, o plano de saúde deverá ampliar a atenção básica a partir de 2026 no Centro de Saúde com equipes próprias e de forma presencial. Hoje, há consultas por telemedicina, em parceria com o Hospital Albert Einstein.
Nesta segunda-feira (18), o SSI, criado por Raul Randon, comemorou os 30 anos de existência durante reunião-almoço da CIC Caxias. O plano tem 23 mil beneficiários.