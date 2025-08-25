Setor vinícola brasileiro já exportou mais de 6 milhões de dólares em 2025

O Brasil exporta para 165 países. Porthus Junior / Agencia RBS

O setor vinícola brasileiro já exportou em 2025 o equivalente a 6.639.982 dólares. Metade deste valor é de vendas para o Paraguai. O país vizinho tem se tornado o principal mercado do segmento e comprou 3.334.918 dólares em vinhos, espumantes e sucos de uva do Brasil neste ano.

Leia Mais Van elétrica produzida em Caxias do Sul é incluída na tabela Fipe; veja o valor do veículo

Já para os Estados Unidos, foi exportado o correspondente a 751.800 dólares, o que representa 11,3% do total exportado neste ano pelo setor. Vinícolas como a Nova Aliança estavam prontas para começar a vendar para o mercado norte-americano, mas com o tarifaço do governo de Donald Trump, resolveram esperar.

— As tarifas têm impacto, mas estamos trabalhando outros países. A divulgação na Índia e na China será intensificada — diz Luciano Rebelatto, presidente do Consevitis-RS. Canadá, Emirados Árabes e Argentina também estão no radar dos produtores.

Leia Mais Restaurante com não-menu se consolida e coloca Pinto Bandeira no mapa da gastronomia