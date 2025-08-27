Serra corresponde a 25% do faturamento no RS de marca gaúcha de chimia 

Abóbora com coco é um dos sabores preferidos dos consumidores. Bom Princípio / Divulgação

A Bom Princípio celebra o Dia da Chimia no próximo domingo, 31 de agosto, com uma produção de 150.689 toneladas do doce no primeiro semestre. O volume representa 14% do faturamento da empresa que, em 2024, foi de R$ 200 milhões.

A região metropolitana de Porto Alegre lidera o ranking de vendas, seguida pela Serra. De janeiro a agosto, Caxias do Sul representou 10% da produção de chimia comercializada pela empresa no Estado. A Serra corresponde a 25% do faturamento da companhia no Rio Grande do Sul.

Cerca de 250 famílias produtoras e parceiros do RS, São Paulo, Minas Gerais e Bahia fornecem a matéria-prima, sendo mais de 120 produtores da Serra.

