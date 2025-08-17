Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Salton celebra 115 anos com lançamento de espumante de R$ 150

Bebida foi produzida com uvas pinot noir dos vinhedos próprios em Santana do Livramento. Foram 52 meses de amadurecimento sobre as leveduras

Juliana Bevilaqua

