Salton celebra 115 anos com lançamento de espumante de R$ 150

Salton 115 Anos Rosé Extra-Brut. Finestra Studio / Divulgação

O aniversário de uma vinícola líder no mercado de espumantes só poderia ser comemorado com um novo espumante. E é isso que a Salton fez para celebrar os 115 anos de história: lançou o Salton 115 Anos Rosé Extra-Brut.

O rótulo foi apresentado na última quarta-feira (13), durante degustação na Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP).

A bebida foi produzida com uvas pinot noir dos vinhedos próprios em Santana do Livramento. Foram 52 meses de amadurecimento sobre as leveduras. O licor de expedição do espumante foi elaborado com o Salton Atos Licoroso e com o Brandy especial dos 100 anos da vinícola.

O rótulo comemorativo tem edição limitada e estará disponível em breve nas lojas próprias e na loja virtual da marca. O valor será de R$ 150 a garrafa.