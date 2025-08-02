Saiba quem é o chef da Serra que vai participar de festival de churrasco em SP

Natural de São Francisco de Paula, o chef Marcos Livi será um dos destaques da Churrascada, importante festival de churrasco que ocorre agora em agosto em São Paulo. Livi estará à frente da estação do Costelão (são mais de 40 estações) , onde levará à brasa uma costela bovina preparada com batata-doce, rapadura, alecrim e flor de sal.

Nos últimos anos, Livi se tornou uma das vozes mais influentes na preservação da tradição gaúcha de assar na brasa, não apenas como técnica. O trabalho dele, inclusive, pode ser conferido no A Ferro e Fogo, projeto que acontece todos os domingos no Parador Hampel, em São Francisco de Paula. No almoço a céu aberto, carnes e vegetais são preparados lentamente em estruturas de ferro que resgatam a ancestralidade do fogo.