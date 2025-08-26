Rede de colchões e sofás abre quarta loja em Caxias do Sul

Nova loja abre na quarta-feira (27), na Rua Sinimbu, 1.233. Leandro Araújo / Divulgação

Sete anos após a chegada da Anjos Colchões & Sofás em Caxias, a rede inaugura uma quarta franquia na cidade. A nova loja abre na quarta-feira (27), na Rua Sinimbu, 1.233, Centro.

A unidade tem 347 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 1 milhão. Os responsáveis são os empresários Ricardo Casali e Rayane Bonfim Casali, já à frente das outras lojas em Caxias.

A Anjos foi fundada pelo empresário paranaense Claudinei dos Anjos há mais de 30 anos e tem unidades n Brasil, Uruguai, Paraguai e Chile.

Para os interessados em abrir uma operação no Brasil, o investimento inicial é a partir de R$ 450 mil. O prazo de retorno fica entre oito e 18 meses e o faturamento médio previsto é de R$ 150 mil por mês.

Uma loja fora do país exige investimento um pouco maior, a partir de 120 mil dólares (aproximadamente R$ 600 mil).