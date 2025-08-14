R$ 70 milhões poderiam ter sido destinados para projetos sociais na Serra via Imposto de Renda

Joédson Alves / Agência Brasil

Cerca de R$ 70 milhões poderiam ter sido direcionados para iniciativa sociais na Serra por meio do Imposto de Renda neste ano. O valor é uma estimativa da VR Projetos com base em dados da Receita Federal e corresponde à soma do potencial de destinação do IR somente de pessoa física de 18 municípios da região.

São R$ 40,7 milhões "esquecidos" de Caxias do Sul, R$ 9,2 milhões de Bento Gonçalves e R$ 2,5 milhões de Gramado. Só para dar alguns exemplos.

A legislação brasileira permite que até 6% do imposto devido seja destinado — e uma das formas de saber para quem é acessando irdobem.com.br. O recurso, que seria recolhido pela União, é redirecionado para iniciativas que geram impacto na comunidade.

