Que tal passar o Ano Novo em uma vinícola?

O evento começará às 20h do dia 31 de dezembro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Essa é para quem gosta de se planejar: pela primeira vez, a Vinícola Cristofoli, em Faria Lemos, no interior de Bento Gonçalves, fará um evento para celebrar a chegada do novo ano. Prometendo uma experiência enoturística inédita em meio aos vinhedos, o Réveillon Vinhos Cristofoli terá um jantar especial em quatro tempos, além de música ao vivo.

O evento começará às 20h do dia 31 de dezembro e vai se encerrar por volta da 1h30min do dia 1º de janeiro de 2026. As vagas são limitadas e os ingressos estão sendo vendidos em lotes, com valores diferenciados por faixa etária.