Que tal participar de um jantar francês exclusivo em Gramado?

Julio Kunz, vice-presidente da ABS Brasil, é quem vai conduzir, neste sábado (2), um jantar harmonizado exclusivo, para 24 pessoas (ainda tem vaga!), no Tour de France Gastronomie , restaurante referência em alta gastronomia francesa na Serra.

E essa ação marca o início de uma agenda cheia no Tour de France, que ainda prepara um jantar com a italiana Michelle Satta e com o sommelier Marcelo Vargas no dia 9 e uma aula especial com o sommelier Marcelo Vargas, no dia 30, seguida de almoço com rótulos do sul da Itália.