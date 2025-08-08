Primeiro shopping de Caxias, Prataviera aposta em identidade afetiva e operações estratégicas

João Prataviera Neto é gerente do shopping. Porthus Junior / Agencia RBS

João Prataviera Neto, gerente do shopping Prataviera, é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte. O centro comercial completou 32 anos em julho e passou por um reposicionamento de marca.

João fala do novo slogan e da nova identidade visual e também conta a história do shopping, que é o primeiro de Caxias do Sul.

Ele comenta as mudanças de comportamento do consumidor ao longo das últimas três décadas e fala do trabalho de prospecção de novas operações. João antecipa que o shopping terá novidades nos próximos meses.

