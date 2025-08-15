Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Plano corporativo de spa médico de Gramado ajuda pessoas e empresas a se tornarem mais saudáveis

Gerente operacional do Kurotel, Jeremias Pontalti, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte

