Plano corporativo de spa médico de Gramado ajuda pessoas e empresas a se tornarem mais saudáveis

Jeremias Pontalti, gerente operacional do Kurotel, é o entrevistado desta semana do podcast Caixa-Forte. O spa médico localizado em Gramado trabalha há mais de 40 anos com saúde preventiva e, neste período, atendeu a mais de 45 mil pessoas.

Pós-pandemia, o Kurotel teve aumento na procura de 11% ao ano, demonstrando uma tendência de busca por melhor qualidade de vida.

O spa oferece diversos planos e um deles é o corporativo, voltado a lideranças empresariais. Nesta conversa, Jeremias explica como funciona o plano e os resultados obtidos pelas empresas com a proposta.

