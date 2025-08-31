Panelas antigas rendem desconto de 20% na compra de novas da Tramontina

Durante todo o mês de setembro, a Tramontina dará desconto de 20% para quem trocar suas panelas antigas por novas nas lojas físicas oficiais. Podem ser descartados também itens como bistequeiras, chaleiras, cuscuzeiras, leiteiras e pipoqueiras de qualquer marca.
A campanha Troque e Transforme faz parte das ações de cuidado com o meio ambiente da empresa. Desde a implantação do Programa Seu Ambiente mais Consciente, em 2021, 16 toneladas de produtos foram coletados e devidamente destinados.
Mais informações sobre a promoção estão no site global.tramontina.com/lojas-oficiais