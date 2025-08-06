Os efeitos diretos e indiretos do tarifaço de Trump na Serra

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Começa a valer nesta quarta-feira (6), pra valer, o decreto de Donald Trump que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Pelo menos 23% das exportações da indústria da Serra são para os Estados Unidos e apenas 3% ficaram livres das tarifas por estarem entre na lista de exceções, o que deixa não apenas o setor em estado de tensão, mas toda a comunidade da região.

Mesmo quem não exporta para o país norte-americano deverá ser impactado. Na Microempa, por exemplo, pequenas e micro empresas de diferentes segmentos serão afetadas indiretamente porque fornecem para quem é exportador.

— Além disso, nossos associados que prestam serviços como agentes de carga, de marketing digital acabarão impactados — acrescenta Gustavo Medeiros Fröhlich, diretor de Comércio Internacional da Microempa.

Diversificar os mercados

Conforme Fröhlich, poucas empresas associadas à Microempa exportam para os Estados Unidos atualmente. Ele cita uma fabricante de espetos giratórios que vende para o país, mas não é o principal comprador.

— Um dos pontos que sempre orientamos é não depender de um único mercado, porque estamos sujeitos a crises. A orientação é diversificar — diz.

