Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Número de migrantes com carteira assinada em Caxias do Sul cresce 164% em três anos; são mais de 8 mil empregados

A maior quantidade é de venezuelanos. Aumento de cubanos com emprego formal chama a atenção

