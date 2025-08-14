Novo hospital do Pompéia, em Canela, deve começar testes técnicos em 2027

O Pompéia Pryme, hospital do Pompéia Ecossistema de Saúde em Canela, deve ser entregue para testes técnicos no início de 2027. A previsão foi dada durante reunião-almoço da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Canela nesta semana. O encontro teve as apresentações do diretor da Novalternativa Incorporadora, Fernando Bassani, e da CEO do Pompéia Ecossistema de Saúde, Lara Vieira.
Os trabalhos, conforme Bassani, começaram há 90 dias. Os primeiros 60 foram para a movimentação de rochas e os últimos 30 dias para as obras civis. Atualmente, a fase é de execução de laje. O novo hospital foi anunciado em 2023 com investimento de R$ 200 milhões.
O complexo hospitalar terá uma área de 16,2 mil metros quadrados e atenderá procedimentos de média e alta complexidade. O hospital terá 45 leitos privativos e 30 semiprivativos. Contará com 10 leitos de UTI, seis salas para cirurgias, 10 de quimioterapia, quatro de ultrassom e duas de raio X, além de salas de ressonância, tomografia e mamografia.
O Pompéia Pryme ficará dentro de uma área chamada de Serra Life, um bairro modelo de Canela. Nele, serão construídos um hotel spa, um senior living (residência de longa permanência para idosos), edifícios residenciais e escola.