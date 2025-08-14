Novo hospital do Pompéia, em Canela, deve começar testes técnicos em 2027

Pompéia Pryme foi anunciado em 2023 com investimento de R$ 200 milhões. Divulgação / Reprodução

O Pompéia Pryme, hospital do Pompéia Ecossistema de Saúde em Canela, deve ser entregue para testes técnicos no início de 2027. A previsão foi dada durante reunião-almoço da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Canela nesta semana. O encontro teve as apresentações do diretor da Novalternativa Incorporadora, Fernando Bassani, e da CEO do Pompéia Ecossistema de Saúde, Lara Vieira.

Os trabalhos, conforme Bassani, começaram há 90 dias. Os primeiros 60 foram para a movimentação de rochas e os últimos 30 dias para as obras civis. Atualmente, a fase é de execução de laje. O novo hospital foi anunciado em 2023 com investimento de R$ 200 milhões.

O complexo hospitalar terá uma área de 16,2 mil metros quadrados e atenderá procedimentos de média e alta complexidade. O hospital terá 45 leitos privativos e 30 semiprivativos. Contará com 10 leitos de UTI, seis salas para cirurgias, 10 de quimioterapia, quatro de ultrassom e duas de raio X, além de salas de ressonância, tomografia e mamografia.

