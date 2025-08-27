Milhões em risco: empresas da Serra investem em segurança digital para conter ciberataques

O Brasil registrou quase 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro semestre, conforme dados do relatório do Cenário Global de Ameaças, elaborado pelo FortiGuard Labs, laboratório de inteligência de ameaças da Fortinet.

O assunto já foi tema da coluna há alguns dias, mas volto a abordá-lo porque muitas empresas da Serra são vítimas dessas investidas. A SIM Rede de Postos, por exemplo, recebe centenas de tentativas de ciberataques diariamente. Mas, felizmente, tem conseguido evitar invasões ao sistema.

— Um ataque bem sucedido pode trazer um prejuízo de milhões de reais. Nós abastecemos, em média, 38 litros de combustível por segundo. Então, se a gente parar uma hora, multiplica por 3,6 mil — diz Vladimir Ferreira, gerente de Infraestrutura e Segurança da Informação da SIM Rede de Postos.

Como a SIM oferece internet nos postos para os clientes, o serviço de prevenção ajuda a proteger a rede de possíveis arquivos maliciosos que podem estar no equipamento do cliente e vice-versa. Nem sempre o consumidor está ciente dos riscos ao usar uma rede de internet aberta, por isso, a preocupação das empresas que oferecem o benefício é fundamental.

— Temos mais de 1 milhão de clientes cadastrados no aplicativo e temos que tomar muito cuidado com os dados sensíveis dessas pessoas — acrescenta Ferreira.

Ninguém está livre

Grandes empresas tendem a ser alvos prioritários de ataques cibernéticos, mas ninguém está livre. Antenor Paglione, diretor de Vendas Senior da Fortinet Brasil (companhia global especializada em segurança cibernética), explica que vírus são lançados na rede e ficam circulando. Chamados de zumbis, eles ficam "zanzando" e entram quando encontram uma brecha:

— Toda empresa que tenha um sistema onde abre para fora, onde tem acesso à internet para os clientes, possivelmente será atacada, porque o sistema dela já não é mais fechado, não é mais interno — acrescenta Paglione.

Além de atender à SIM, a Fortinet tem como clientes empresas como RandonCorp, Marcopolo, Grendene, Tramontina e Todeschini, além da prefeitura de Caxias.