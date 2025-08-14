Marcopolo lança novo ônibus para segmento semiluxo na África

Chega ao mercado africano o novo ônibus rodoviário Audace 1050 da Marcopolo. O modelo incorpora as mais recentes inovações e tecnologias da fabricante caxiense e adotadas nos últimos lançamentos globais. O Audace 1050 é uma nova opção para o segmento rodoviário semiluxo.
O veículo tem capacidades para até 75 passageiros e pode ser usado em diferentes áreas, como transporte intermunicipal, turismo e serviços de traslado.
Entre os diferenciais do modelo, novo isolamento acústico e medidas antirruído e poltronas com design ergonômico e apoios de cabeça em espuma viscoelástica para os passageiros, além de novo sistema de refrigeração com sistema de ar-condicionado que proporciona temperatura interna homogênea em todo o ambiente.