Marcopolo lança novo ônibus para segmento semiluxo na África

Ônibus rodoviário Audace 1050. Marcopolo / Divulgação

Chega ao mercado africano o novo ônibus rodoviário Audace 1050 da Marcopolo. O modelo incorpora as mais recentes inovações e tecnologias da fabricante caxiense e adotadas nos últimos lançamentos globais. O Audace 1050 é uma nova opção para o segmento rodoviário semiluxo.

O veículo tem capacidades para até 75 passageiros e pode ser usado em diferentes áreas, como transporte intermunicipal, turismo e serviços de traslado.