Marcopolo começa a entrega de mais de 400 ônibus para o Distrito Federal

A Viação Pioneira, do Distrito Federal, recebe neste mês, 117 ônibus Torino, da Marcopolo. Até o final do ano, serão entregues mais 90. Outras 237 unidades estão previstas para 2026. O total do pedido é de 444 e representa uma das maiores aquisições do setor nos últimos anos.
Os ônibus atenderão à chamada Bacia 2, que abrange as regiões do Gama, Itapoã, Jardim Botânico, Paranoá, Santa Maria e São Sebastião, que somam mais de 600 mil pessoas diretamente beneficiadas pela renovação da frota.
A venda foi intermediada pela Topline Bus Comércio e Representações, representante Marcopolo na região Centro-Oeste.