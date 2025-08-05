Marca que expõe em feira de Bento grava nomes de pet em puxadores

Uma das novidades deste ano da Jador são as linhas Pet e Fazendinha. Kor Produções / divulgação

Apaixonada estou pelos puxadores fofinhos que estão expostos na Fimma, em Bento Gonçalves, da Jador Decore. A marca de acessórios mobiliários, de Curitiba, conta com mais de 10 mil itens em seu catálogo e mais um ano está na Serra.

— Sempre encontramos clientes e fornecedores por aqui, então é ótimo para apresentarmos nossas novidades e diferenciais — diz Eduarda Francescheto, analista comercial da marca.

Uma das novidades deste ano da Jador são as linhas Pet e Fazendinha. Kor Produções / divulgação

Uma das novidades deste ano da Jador são as linhas Pet e Fazendinha, essas da foto, que já estão fazendo sucesso entre os clientes. Outro lançamento é a Espacial, com puxadores de astronauta e foguete. Além dessas linhas, a marca também contempla coleções produzidas com pedras naturais e couros:

— Todos os nossos produtos podem ser personalizados conforme a solicitação do cliente, então é possível, por exemplo, gravar o nome de uma pessoa ou de um pet no próprio puxador.